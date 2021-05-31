Хакима Бакоева, который насмерть сбил на переходе возле Центра ИЗО мать двоих детей, отправили в колонию-поселение. Ленинский райсуд вынес приговор 20-летнему студенту. 27 сентября 2020 года

Хакима Бакоева, который насмерть сбил на переходе возле Центра ИЗО мать двоих детей, отправили в колонию-поселение. Ленинский райсуд вынес приговор 20-летнему студенту. 27 сентября 2020 года Хаким Бакоев на автомобиле Лада Ларгус сбил 30-летнюю Дарью Марян. От удара женщина пролетела несколько метров. Она скончалась. Установлено, что 27 сентября 2020 года, в ночное время водитель Б.,