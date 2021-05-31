Ещё 54 жителя получили травмы различной степени тяжести, среди них - 10 детей.

За прошедшую неделю во Владимирской области в 40 дорожно-транспортных происшествиях погибли 8 человек погибли. Ещё 54 жителя получили травмы различной степени тяжести, среди них - 10 детей.Для сравнения, неделей ранее ДТП стали четыре жителя области.Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, госавтоинспекторы поймали 85 пьяных водителей. С их участием зарегистрировано две аварии.Полицейскими оформлено 372 происшествия с материальным ущербом.Напомним, что в ночь с 29 на 30 мая водитель и пассажир автомобиля Kia в результате столкновения со стоявшей на обочине фурой во Владимире.