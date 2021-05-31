За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 8 человек погибли и 54 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 10 несовершеннолетних.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 85 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 2 происшествия.Полицейскими оформлено 372 происшествия с материальным ущербом.Владимир:По предварительной информации, 24 мая 2021 г. около 15:20 в г. Владимире на ул. Диктора Левитана у д.5, водитель 1963 г.р. автомобиля «ЛАДА» допустил наезд на пешехода 2010 г.р., который пересекал проезжую часть дороги на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход госпитализирован.Судогодский район:По предварительной информации, 25 мая 2021 г. около 12:40 на 22 км автодороги «Владимир-Муром-Арзамас» водитель 1965 г.р. автомобиля «Тойота» при совершении обгона допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «КАМАЗ» в составе полуприцепа «FLIEGL» под управлением водителя 1975 г.р., который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота» и его пассажир 1972 г.р. направлены на амбулаторное лечение.Ковровский район:По предварительной информации, 26 мая 2021 г. около 09:00 в г. Коврове на ул. Абельмана у д.15 водитель 1976 г.р. автобуса «ПАЗ» допустил съезд в правую по ходу движения обочину, после чего произошёл наезд на препятствие (опору ЛЭП). В результате ДТП двое пассажиров автобуса, 1989 г.р. и 1955 г.р., направлены на амбулаторное лечение.Петушинский район:По предварительной информации, 27 мая 2021 г. около 19:10 на 118 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «НИССАН», 1964 г.р., не предоставил преимущество в движении автомобилю «Газель» под управлением водителя 1988 г.р., после чего автомобиль «Газель» совершил столкновение с движущимся по левой полосе автомобилем «Лада» под управлением водителя 1981 г.р., затем автомобиль «НИССАН» совершил наезд на ограждение, разделяющие потоки движения. В результате ДТП водитель автомобиля «НИССАН» от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель автомобиля «Газель» направлен на амбулаторное лечение, пассажир автомобиля «Лада» 1995 г.р. госпитализирован.Муромский район:По предварительной информации, 28 мая 2021 г. около 09:40 в г. Муроме на ул. Куликова у д.23, водитель автомобиля «Мазда», 1994 г.р., допустил наезд на пешехода 1979 г.р., который пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход направлен на амбулаторное лечение.Собинский район:По предварительной информации, 29 мая 2021 г. около 18.20 на 2 км автодороги «Собинка – Лакинск - Ставрово», водитель автомобиля «Рено», 1971 г.р., допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Дэу» под управлением водителя 1949 г.р., который двигался во встречном направлении. В результате ДТП госпитализированы водитель и пассажир автомобиля «Дэу», 1960 г.р., еще один пассажир 1954 г.р. скончалась.