30 мая завершилось электронное предварительное голосование партии Единая Россия. Главный итог праймериз – 11 миллионов проголосивших.

30 мая завершилось электронное предварительное голосование партии "Единая Россия". Главный итог праймериз – 11 миллионов проголосивших.Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев подвел итоги электронного предварительного голосования партии и объявил о начале процедуры подсчета голосов. Медведев особенно подчеркнул, что в праймериз приняли участие более 11 миллионов человек, то есть более 10% от всех избирателей по России.Нынешнее предварительное голосование Медведев назвал самым масштабным за всю историю праймериз. Кроме того, председатель партии отметил, что праймериз дает возможность заранее узнать кандидатов и сделать выводы об их достоинствах и недостатках.Отметим, что окончательные итоги праймериз будут подведены 19 июня. Его победители смогут представить партию на выборах в Госдуму, а также на региональных и муниципальных избирательных кампаниях в сентябре текущего года. Уже известно, что более 50% участников предварительного голосования – беспартийные кандидаты.Напомним, впервые праймериз был организован в электронном формате на всей территории России. Однако, в последний день голосования, 30 мая, по всей стране открылось более 45 тысяч избирательных участков для желающих проголосовать очно.Ранее сообщали, что эксперты высоко оценили уровень организации праймериз партии «Единая Россия».