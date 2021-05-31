Общая площадь захламления составила 0,34 гектара.

На трёх участках сельхозземель в Ковровском районе специалисты Россельхознадзора выявили факты захламления строительным мусором и иными отходами.Владельцу угодий выдали предписание об устранении нарушений, расчитали ущерб и направили в адрес собственника досудебные претензии о возмещении вреда, причинённого почве. Спустя некоторое время, в ходе повторной проверки, выяснилось, что хозяин надела палец о палец не ударил, чтобы ликвидировать свалку.Как сообщили в пресс-службе ведомства, общая площадь захламления составила 0,34 гектара.В результате в Ковровский городской суд был направлен иск о взыскании вреда. Фемида постановила взыскать с нерадивого собственника более двух миллионов рублей, а также обязать его очистить сельхозугодия от незаконной свалки отходов.