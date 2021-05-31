Фигурант был задержан сотрудниками ОГИБДД на одной из улиц Мурома в результате преследования.

Отделом дознания МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовных дел в отношении 33-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.166 УК РФ (угон) и ст.264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Вечером 4 апреля текущего года в дежурную часть МО МВД России «Муромский» поступило сообщение о том, что по улицам районного центра движется автомобиль «ВАЗ 2112», водитель которого может находиться в нетрезвом состоянии. Информация была незамедлительно передана всем наружным нарядам полиции.Менее чем через час сотрудники ГИБДД обнаружили указанный автомобиль и при помощи сигнального голосового устройства потребовали от водителя остановиться. Автолюбитель проигнорировал законное требование полицейских и попытался скрыться, однако в результате преследования был задержан.При проверке инспекторы установили, что водитель не имеет права управления транспортом и сел за руль, употребив спиртное. При этом ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.В ходе дальнейшей проверки было установлено, что задержанный тайком от друга взял ключи от его авто и угнал его.В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.