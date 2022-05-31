136 жителей Владимирской области обратились в больницы с присасыванием клещей за неделю с 23 по 29 мая, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Среди 136 пострадавших – 28 детей. Ни у кого из

136 жителей Владимирской области обратились в больницы с присасыванием клещей за неделю с 23 по 29 мая, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Среди 136 пострадавших – 28 детей. Ни у кого из обратившихся не выявили симптомов заболевания вирусным энцефалитом. На прошлой неделе в больницы региона обратились 188 жителей с укусами клеща. Всего за несколько месяцев уже