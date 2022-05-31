На территории Владимирской области за прошедшие сутки 31 мая 2022 года лабораторно подтверждено 35...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 31 мая 2022 года лабораторно подтверждено 35 случаев заболевания коронавирусной инфекцией:• 10 сл. в г.Владимире,• 6 сл. в Муромском районе,• 5 сл. в Ковровском районе,• 6 сл. в Гусь-Хрустальном районе,• 1 сл. в Собинском районе,• 5 сл. в Меленковском районе,• 1 сл. в Вязниковском районе,• 1 сл. в Суздальском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 151783 случая заболевания.