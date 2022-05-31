Для региона должны закупить 36 единиц техники, но пока закуплен только 31 автобус, отметил Александр Авдеев. Авдеев признался, что этого количества техники все равно не достаточно. Напомним,

Для региона должны закупить 36 единиц техники, но пока закуплен только 31 автобус, отметил Александр Авдеев. Авдеев признался, что этого количества техники все равно не достаточно. Напомним, власти взяли федеральный инфраструктурный кредит на приобретение четырнадцати автобусов для Владимира. Назову бытовым языком. Это латание дыр. Это тот дефицит, который только на некоторых направлениях. Дальних микрорайонах –