Политический вопрос прозвучал во время пресс-конференции главы региона.

Все парламентские партии смогут выдвинуть кандидатов на выборы губернатора Владимирской области. Об этом заявил Александр Авдеев.Политический вопрос прозвучал во время пресс-конференции главы региона. Блокировать выдвижение оппонентов Александр Александрович не собирается.Речь шла муниципальном фильтре, согласно которому потенциальным соискателям для выдвижения на пост потребуется набрать определённое количество голосов депутатов местных Советов.«Все парламентские партии будут иметь возможность выставить своих кандидатов на выборы губернатора Владимирской области. Нет никакой необходимости кого-то блокировать. Есть партии, которые пользуются поддержкой населения – они и должны. Других установок нет», - резюмировал глава региона.