В мае более 11 тысяч жителей Владимирской области получили доступ к цифровым сервисам «Ростелекома». Для этого в 31 населенном пункте Гусь-Хрустального района специалисты компании проложили

В мае более 11 тысяч жителей Владимирской области получили доступ к цифровым сервисам «Ростелекома». Для этого в 31 населенном пункте Гусь-Хрустального района специалисты компании проложили свыше 80 километров оптического кабеля. Подключение абонентов осуществляется по технологии GPON (Gigabit passive optical network, «оптика в дом»), обеспечивающей высокую скорость передачи данных . Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком»