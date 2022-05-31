Двух следователей подозревают в умышленном убийстве во время драки ночью в минувшие выходные. Как напоминает , инцидент произошел в ночь на 28 мая в районе Кировки Челябинске. Сотрудников ..

Двух следователей подозревают в умышленном убийстве во время драки ночью в минувшие выходные. Как напоминает , инцидент произошел в ночь на 28 мая в районе Кировки Челябинске.Сотрудников СК подозревают в причинении смертельных травм 31-летнему жителю Копейская. Драка произошла в ходе пьяного конфликта, сообщает . Подозреваемых задержали.Первого бывшего сотрудника СУ СКР по Челябинской области отправили в СИЗО до 28 июля. Второй экс-следователь также проведет под стражей 2 месяца. По данным , суд посчитал, что они смогут повлиять следствие или сбежать.