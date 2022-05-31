С июня «ЭнергосбыТ Плюс» вводит платежные дни в офисах продаж и обслуживания клиентов г. Владимира. Теперь в период с 2 по 12 число каждого месяца очный прием в офисах города Владимира в ..

С июня «ЭнергосбыТ Плюс» вводит платежные дни в офисах продаж и обслуживания клиентов г. Владимира. Теперь в период с 2 по 12 число каждого месяца очный прием в офисах города Владимира в порядке «живой очереди» будет осуществляться только по вопросам оплаты услуг и выдачи справок.По другим вопросам в указанный период прием клиентов в офисах будет проводиться только по предварительной записи. Оформить предварительную запись можно по телефону: 8(800)100-75-30 или в офисах «ЭнергосбыТ Плюс».«Мы приняли решение выделить платежный период в офисах города Владимира для оптимизации времени нахождения клиентов в офисах. Это позволит в дни большого потока посетителей, которые пришли для оплаты, организовать работу отдельных окон обслуживания с предварительной записью для консультаций по вопросам, требующим больше времени. Например, открытие и переоформление лицевого счета, консультации по начислениям и прочим», - пояснил директор по биллингу и клиентскому сервису Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Денис Никулин.Напоминаем, что произвести оплату без комиссии, передать показания, получать электронную квитанцию раньше бумажной, запросить консультацию специалиста, а также подключить дополнительные лицевые счета своих родственников можно в личном кабинете