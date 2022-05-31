Курс евро в начале торгов снизился более чем на 2 рубля, курс доллара — на 1,75 рубля. Рубль вновь стал дорожать к основным валютам после краткосрочного падения перед выходными, когда рынок отреагировал на снижение ключевой ставки ЦБ.

Курс евро в первые минуты торгов на Московской бирже опустился на 2,12 рубля (3,3%) — до 62,18 рубля, следует из данных площадки. Евро достиг минимального уровня после 26 мая.Доллар подешевел сразу после открытия биржи на 1,75 рубля (2,8%) до 60,5 рубля. Это тоже наименьшее значение после 26 мая.Индекс Мосбиржи в начале торгов падал на 1,28%, индекс РТС — рос на 0,9%.