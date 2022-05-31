Автомобиль застрял в реке на Сахалине.

Автомобиль застрял в реке на Сахалине.Жители Сахалина стали свидетелями сразу двух редких явлений. Во-первых, в одной из местных рек затонул автомобиль. Во-вторых, в машину зачем-то залез медведь. Люди успели снять приключения животного на камеру.Соответствующее видео было опубликовано в теграмм-канале Fishing Island Sakhalin. Во вторник, 31 мая, ролик даже показали в утренних новостях на Первом канале.На кадрах видно, как лесной обитатель копошится на переднем сидении автомобиля, как будто пытается завести и угнать уже наполовину затонувшую машину.Скорее всего медведь просто искал еду. Однако при виде людей он выпрыгнул из заднего окна машины и грациозно поплыл на противоположный берег.