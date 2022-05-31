Главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова поделилась, каких сюрпризов стоит ожидать москвичам от погоды в первую неделю лета. Об этом рассказал . По словам специалиста, ..

Главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова поделилась, каких сюрпризов стоит ожидать москвичам от погоды в первую неделю лета. Об этом рассказал .По словам специалиста, температура ожидается "вполне летняя". Температура будет соответствовать климатической норме, отмечает . Правда, характер погоды ожидается переменчивый, что характерно для начала лета.Как сообщает телеканал , 1 июня, воздух в столице прогреется до 22-24 градусов. К выходным станет прохладнее — от +17 до +22.