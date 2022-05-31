Разлив нефти зафиксирован на территории Владимирской области ниже по течению Оки....

Разлив нефти зафиксирован на территории Владимирской области ниже по течению Оки. Аварийно-спасательная служба устанавливает боновые загражденияЭту информацию сегодня подтвердили в управлении МЧС по Владимирской области.На месте работают специалисты аварийно-спасательной службы региона, они устанавливают боновые заграждения, чтобы собрать разлившееся топливо и локализовать разлив нефтепродуктов.Источник попадания топлива в Оку и причины технической аварии устанавливаются.Сообщается, что разлив нефтепродуктов небольшой, опасности для жизни и здоровья граждан нет.Фото: https://www.pexels.com/ru-ru