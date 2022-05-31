Разлив нефти зафиксирован на территории Владимирской области ниже по течению Оки....
Разлив нефти зафиксирован на территории Владимирской области ниже по течению Оки. Аварийно-спасательная служба устанавливает боновые заграждения
Эту информацию сегодня подтвердили в управлении МЧС по Владимирской области.
На месте работают специалисты аварийно-спасательной службы региона, они устанавливают боновые заграждения, чтобы собрать разлившееся топливо и локализовать разлив нефтепродуктов.
Источник попадания топлива в Оку и причины технической аварии устанавливаются.
Сообщается, что разлив нефтепродуктов небольшой, опасности для жизни и здоровья граждан нет.
Фото: https://www.pexels.com/ru-ru