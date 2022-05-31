Резкое укрепление рубля было связано с увеличившимся навесом предложения долларов из-за выходного дня в США – Дня Памяти. Операции парой доллар-рубль с расчетами «сегодня» не ..

Резкое укрепление рубля было связано с увеличившимся навесом предложения долларов из-за выходного дня в США – Дня Памяти. Операции парой доллар-рубль с расчетами «сегодня» не проходили.Во-вторых, укреплению рубля способствовала активизация продаж евро иностранными компаниями для оплаты газа в рублях. Торговая активность в паре евро-рубль достигла максимума с прошлой среды (2,2 млрд евро), причем в первый час торгов было проведено операций более чем на 300 млн евро. Поступающие евро частично конвертировались в доллары, что привело к росту объемов торгов и в паре евро-доллар на МосБирже, с расширением спрэда пары на Forex и МосБирже (достиг рекордных 5 центов). Отметим, что на внешних рынках евро продолжал укрепляться к доллару, тогда как на МосБирже, напротив, подешевел.Сегодня курс доллара технически может инерционно вновь протестировать отметку 60 руб.Нефть сохраняет импульс к росту - ждем развития движения в направлении пиков года – Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБЦены на нефть Brent вчера продолжили уверенно расти и превысили 120 долл./барр. Способствовали повышающей динамике перспективы дальнейшего усиления спроса на топливо на фоне начинающегося автомобильного сезона США и ослабления карантинных ограничений в Шанхае и Пекине. Ночью представители ЕС заявили о согласовании частичного запрета на импорт российской нефти в Европу (не включает в себя поставки по нефтепроводам). По планам ЕС, сразу после принятия ограничения затронут две трети поставок, а к концу года – приведут к сокращению импорта в регион на 90%. Несмотря на то, что Россия активно наращивает поставки по другим направлениям, решение ЕС усугубит складывающийся на рынке дефицит нефтепродуктов и нефти нероссийских марок. Это, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему росту цен и, не исключено, что котировки смогут обновить исторические максимумы.Сегодня утром цены на нефть продолжают подниматься: июльский фьючерс на Brent, торгующийся последний день, подбирается к уровню 124 долл./барр. Со среды ближайшим станет августовский контракт, стоимость которого пока чуть ниже 120 долл./барр. Мы по-прежнему ждем развития роста Brent – ближайшей целью выступают пики года, в районе 130 долл./барр.Утренний комментарий по фондовым рынкам (31 мая 2022 г.) – Владимир Соловьев, главный аналитик ПСБВ начале недели на глобальных рынках сохранились позитивные настроения. Индекс развивающихся стран (MSCI EM: +2,1%) показал более сильный рост после ослабления антиковидных мер в Китае, в то время как индекс развитых стран (MSCI World: +0,4%) показал более скромный рост ввиду отсутствия торгов на американских рынках. Тем не менее, стоит принять во внимание заявление управляющего ФРС К. Уоллера, который поддерживает повышение ставки на 0,5% на следующих нескольких заседаниях, и не против повышать ставку таким шагом до тех пор, пока инфляция не начнет реагировать. По его мнению, к концу года ставка должна оказаться выше нейтральной (2-2,5%).Во вторник утром внешний фон оценивается нами как умеренно позитивный. Фьючерсы на американские и европейские индексы открылись ростом после вчерашнего выходного, а цены на товарных рынках в зеленой зоне. Ключевые азиатские индексы двигаются разнонаправленно: подрастает китайский и южнокорейский рынки, в то время как австралийский и японский - снижаются. Отметим, что по Китаю вышли неплохие данные по деловой активности: PMI в мае составил 48,4 пункта, третий месяц подряд находясь в зоне снижения, но показав рост по сравнению с 42,7 пункта в апреле.Сегодня инвесторы могут обратить внимание на индекс потребительской уверенности от Conference Board за май. Снижение показателя может привести к ослаблению доллара, что позитивно для рынка акций. Кроме этого, ожидается публикация данных по потребительской инфляции в Еврозоне, значение которой может вырасти до 7,7% в годовом сопоставлении. Мы рассчитываем на сохранение отскока и развития оптимизма на глобальных рынках сегодня.Индекс МосБиржи (-0,3%) в понедельник снизился на фоне сильного укрепления рубля.В разрезе сегментов, в лидерах падения был сектор электроэнергетики (ОГК-2: -4,5%; Россети ао: -4,4%, ап: -1,6%), который в предыдущие торговые сессии часто рос сильнее остальных секторов. Наибольшее падение продемонстрировали акции ФСК ЕЭС (-10,8%). Согласно распоряжению правительства, компания не сможет выплатить дивиденды за 2021 год. В то же время смогли здесь подрасти бумаги Интер РАО (+3,1%), а также акции РусГидро, которые никак не отреагировали на публикацию финансовых результатов за 1кв. 2022г.Среди ключевых сегментов, под наибольшим давлением был финансовый сектор (Сбер: ао: -0,5, ап: +0,2%) из-за снижения расписок TCS Group (-1,7%), а также бумаг ВТБ (-1,6%) и МосБиржи (-1,6%).В нефтегазовом секторе по итогам дня снизились практически все акции. Худшую динамику показали акции Башнефти (ао: -4,4%; ап: -5,4%) и Роснефти (-4,1%), которые начали корректироваться после сильного роста на прошлой неделе. Объявленные вчера СД Роснефти дивиденды в 23,63 руб./акцию по итогам 2021 года не впечатлили инвесторов. Все остальные бумаги сектора, за исключением Газпрома (+2,1%), смотрелись безыдейно.Акции сектора горной добычи и металлургии (АЛРОСА: -0,5%; Норникель: -0,2%; Полиметалл: -3,2%; Полюс: +3,2%; РУСАЛ: +2,9%) не показали единой динамики. Публикация новостей о том, что сталелитейные компаний сильно сократили производственные мощности, существенно сказалась на бумагах ММК (-4,6%), НЛМК (-2,9%) и Северстали (-2,9%). В то же время спросом пользовались акции Мечела (ао: +2,5%; ап: +13,6%), которые резко подскочили на ожиданиях дивидендов за 2021г.Ожидаем, что сегодня российский рынок продолжит снижаться на фоне новостей о частичном эмбарго ЕС на российскую нефть и отключения Сбера от SWIFT. Актуальным для индекса МосБиржи будет диапазон 2300-2350 пунктов.Сегодня ждем нейтральных торгов на рынке ОФЗ – Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБВ понедельник индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,2%, сохраняя прирост в размере 2,2% с начала всего дневного оборота пришлась на пять выпусков с погашением в 2027 – 2034 годах: ОФЗ 26228, ОФЗ 26207, ОФЗ 26215, ОФЗ 26218, ОФЗ 26225. Доходность среднесрочных и длинных бумаг по итогам понедельника выросла на 5 – 10 б.п. Инвесторы фиксировали прибыль в гособлигациях после сильного ценового роста на прошлой неделе. В ОФЗ срочностью до двух лет преобладали покупки.Сегодня ожидаем, что ОФЗ будут торговаться около достигнутых уровней (9,4 – 9,6% для 10-летних ОФЗ).Из интересных новостей в корпоративном сегменте отмечаем, что сегодня Почта Росси планирует сбор заявок на облигации серии БО-002P-01. Ориентир доходности бумаги предполагает премию 240 б.п. к G-кривой на сроке 5 лет. Считаем интересным покупку бумаги с премией от 200 б.п., что соответствует 11,74% годовых.