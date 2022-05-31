Квартира с бассейном в Хамовниках обойдется в 3,32 млн рублей в месяц.

Квартира с бассейном в Хамовниках обойдется в 3,32 млн рублей в месяц.Аренда самой дорогой квартиры в столице обойдется в 3,32 млн рублей в месяц. За такую сумму предлагается многокомнатное жилье площадью 358 кв. м в ЖК "Бутиковский".В квартире, занимающей первый этаж в 3-этажном особняке, есть четыре спальни с санузлами, гардеробная, совмещенная зона кухни и гостиной, спальня для персонала, а также терраса, свой сад и бассейн.На втором месте – квартира площадью 300 кв. м в ЖК "Дом на Трубецкой" за 3 млн рублей в месяц. В квартире шесть спален, в том числе с камином, две гардеробные, просторная гостиная и кухня со столовой. В стоимость включены пять мест в подземной парковке.Замыкает тройку лидеров четырехуровневый особняк площадью 500 кв. м за 3 млн рублей в месяц. Внутри: несколько спален и гардеробных, кухня со столовой, кладовая, кабинет, офисное пространство.Четвертое место досталось двухуровневой квартире площадью 376 кв. м в ЖК за 3 млн рублей в месяц. В квартире есть две спальни со своими гардеробными, столовая с винным погребом, две гостиные, игровая, комната для няни. В цену включены два места в паркинге.Все четыре лота находятся в Хамовниках.Наконец, на пятом месте – квартира площадью 520 кв. м в ЖК "Монолит" в Раменках за 2,7 млн рублей в месяц. В квартире есть три спальни, гардеробная, гостиная, два кабинета, две лоджии. В цену входят два машиноместа.