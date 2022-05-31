Жители Владимира сообщают о поломке минимум 3 из 12 недавно купленных мэрией автобусов марки ЛИАЗ. Общественный транспорт вышел на городские дороги 30 мая. 12 машин большого класса ЛИАЗ-529267

Жители Владимира сообщают о поломке минимум 3 из 12 недавно купленных мэрией автобусов марки ЛИАЗ. Общественный транспорт вышел на городские дороги 30 мая. 12 машин большого класса ЛИАЗ-529267 вместимостью до 105 пассажиров и два автобуса среднего класса ПАЗ-320415-14 вместимостью до 59 человек 30 мая вышли на самые проблемные городские маршруты: Юрьевец, Пиганово и Энергетик. Новый