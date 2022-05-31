Как голосовать будем? 11 сентября в стране пройдет единый день голосования. Изменения в законодательстве и подготовку к выборным кампаниям обсудии в Облизбиркоме. На совещании собрались

Как голосовать будем? 11 сентября в стране пройдет единый день голосования. Изменения в законодательстве и подготовку к выборным кампаниям обсудии в Облизбиркоме. На совещании собрались представители региональных отделений политических партий, члены Избирательной комиссии области, представители территориальных избиркомов. В области пройдут более 30 муниципальных избирательных кампаний и 1 региональная: 33-й регион ждут досрочные выборы губернатора. Вадим