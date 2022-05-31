Во Всеволжске Ленинградской области мужчина напал на бывшую возлюбленную и зарезал на глазах у ее 11-летнего ребенка. Он пришел на работу в батутный центр к 35-летней экс-сожительнице в ..

Во Всеволжске Ленинградской области мужчина напал на бывшую возлюбленную и зарезал на глазах у ее 11-летнего ребенка. Он пришел на работу в батутный центр к 35-летней экс-сожительнице в состоянии алкогольного опьянения, пишет.Женщина смогла добраться до соседнего компьютерного клуба и попросить о помощи. Однако, по данным , к приезду медиков пострадавшая уже скончалась.Инцидент произошел 31 мая. По предварительной версии, убийство было совершено на почве ревности. Об этом сообщает Мужчину уже задержали пока в качестве подозреваемого. По некоторым данным, он еще не протрезвел.