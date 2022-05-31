С 2011 года благодаря слаженной работе городских экстренных и оперативных служб спасено более 18 тысяч человек.

С 2011 года благодаря слаженной работе городских экстренных и оперативных служб спасено более 18 тысяч человек.31 мая исполняется 218 лет со дня основания столичной пожарной охраны. Профессиональные огнеборцы появились в Москве еще в самом начале XIX века. История городской службы началась в 1804 году, когда власти доверили безопасность жителей команде специалистов.Сегодня в российской столице работают настоящие профессионалы. Они не только тушат пожары и вытаскивают людей из огня, но и ликвидируют последствия дорожно-транспортных происшествий, участвуют в поисково-спасательных операциях, а также помогают медикам в транспортировке пострадавших.Подсчитано, что, с 2011 года благодаря слаженной работе городских экстренных и оперативных служб спасено уже более 18 тысяч человек. По словам заместителя Мэра Москвы Петра Бирюкова, несмотря на оснащение спасателей современной техникой, оборудованием и новейшими технологиями, главным достояние пожарной охраны остаются профессиональные сотрудники."Многотысячный пожарно-спасательный гарнизон столицы — мощная служба экстренного реагирования, лидер по оснащенности современной техникой, оборудованием и новейшими технологическими разработками. Однако его главным достоянием всегда были и остаются люди — профессионалы своего дела, готовые в любую минуту прийти на помощь" – отметил чиновник.Он также подчеркнул, что столичным огнеборцам необходимо всего семь минут, чтобы приехать на место ЧП. К слову, это один из лучших показателей по всей России.Кроме того, сотрудники московского гарнизона пожарных и спасателей постоянно занимаются профилактической работой непосредственно с населением. Они успешно выполняют задачи по предотвращению несчастных случаев. Петр Бирюков уверен, что результат их системного труда — ежегодное снижение числа пожаров.