Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» предлагает комплексное решение для операторов связи — управление сетевой инфраструктурой ..

Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» предлагает комплексное решение для операторов связи — управление сетевой инфраструктурой заказчика.«Ростелеком» предоставляет в аренду необходимое сетевое оборудование и обеспечивает бесперебойную поддержку его работоспособности. Комплексное решение включает в себя проактивный мониторинг всей сетевой инфраструктуры, диагностику неисправностей и решение проблем с помощью удаленного доступа из любой точки мира. Заказчик может пользоваться порталом управляемых услуг и в режиме реального времени получать информацию о состоянии сетевой инфраструктуры, формировать отчеты и заявки на круглосуточную техническую поддержку.Решение «Ростелекома», предоставляемое по сервисной модели, позволяет оператору связи экономить на приобретении и поддержке сетевого оборудования, гибко модернизировать и заменять оборудование под текущие задачи бизнеса, а также снизить затраты на непрофильные виды деятельности. Компания гарантирует высокое качество, надежность сервиса и несет ответственность за возможные нарушения в рамках SLA.«Ростелеком» предоставляет в аренду различное каналообразующее, приемно-передающее и иное телекоммуникационное оборудование для расширения и модернизации инфраструктуры заказчика при ограниченном объеме капитальных затрат.Проактивный мониторинг комплексно оценивает действующую инфраструктуру, позволяя решить проблемы до того, как они негативно повлияют на бизнес заказчика. С помощью решения можно автоматизировать до 80% ручного труда, производить нагрузочное тестирование и отслеживать несанкционированные подключения. Поддерживается вся линейка популярных типов и производителей оборудования.Круглосуточная техническая поддержка и эксплуатация позволяет снизить расходы на фонд оплаты труда заказчика за счет передачи работ по обслуживанию оборудования на аутсорсинг.