Сергей Собянин рассказал о помощи, которую оказывает Правительство Москвы самозанятым.

Сергей Собянин рассказал о помощи, которую оказывает Правительство Москвы самозанятым.Число самозанятых граждан в российской столице превысило символическую отметку в один миллион человек. По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, данный социально-экономический показатель является одним из важнейших трендов развития современного рынка труда. Об этом политик рассказал в личном блоге во вторник, 31 мая.Он подчеркнул, что с развитием современных технологий очень многие люди получили возможность самостоятельно выбирать для себя сферу деятельности. Сегодня миллионы граждан по всей стране предпочитают вместо трудоустройства работать на себя.Повседневную жизнь в столичном регионе, по словам градоначальника, тоже невозможно представить без товаров и услуг, предлагаемых самозанятыми гражданами. Однако масштаб этого явления стал очевиден только после того, как город стал участником федеральной программы по внедрению специального налога на профессиональный доход.НДП дает россиянам возможность выйти из тени, легализовать свою деятельность, привлекая больше клиентов, и избавиться от потенциальных проблем с ФНС. Налог для самозанятых сегодня варьируется от четырех до шести процентов. К слову, изначально власти Москвы полагали, что новым режимом воспользуются максимум сотни тысяч горожан."Но всего за три с половиной года действия нового налога число самозанятых в столице превысило миллион человек – примерно 15% от всех работающих в столице", – отметил Сергей Собянин.Теперь Правительство Москвы активно оказывает помощь самозанятым гражданам. В этой сфере задействованы курьеры, доставщики, строители, ремонтники, репетиторы, водители, маркетологи и другие. Глава города подчеркнул, что они становятся серьезным источником пополнения столичного бюджета.В ответ власти предоставляют самозанятым гражданам бесплатные консультации. ГБУ "Малый бизнес Москвы" предлагает людям большой выбор программ для бизнес-обучения. Также жители столицы могут воспользоваться электронным порталом "".Кроме того, москвичи могут получить востребованную профессию и улучшить свои навыки можно в "Технограде" на ВДНХ. Для высококвалифицированных специалистов из столицы действует цифровой сервис "" Московского инновационного кластера.