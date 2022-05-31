В 4 утра 31 мая в службу МЧС поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Погост...

В 4 утра 31 мая в службу МЧС поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Погост Ковровского района.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Как сообщает пресс-служба МЧС, вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое дома. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 150 кв. м. Сгорела кровля, внутренняя отделка и имущество дома.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 13 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/