Певица Нюша рассказала о минувшей бессонной ночи.

Певица Нюша рассказала о минувшей бессонной ночи.Не так давно певица стала мамой во второй раз. Теперь, помимо дочки с необычным именем Симба, она вместе с супругом воспитывает еще и сына. Очередные роды дали о себе знать: внешность артистки заметно изменилась, а из когда-то стройной красотки она превратилась в опухшую до безобразия многодетную маму. По крайней мере такой певица Нюша предстала перед поклонниками, когда вышла на связь, чтобы сообщить тревожную новость.Весной семейство перебралось в Дубай. Свой отъезд артистка объяснила необходимостью: мол, все дело в работе мужа. А позже звезда российской эстрады заявила, что собирается переехать в Израиль. Так вот, находящуюся за бугром чету внезапно настигла беда, причем прямо глубокой ночью. Дело в том, что роскошную квартиру, в которой проживает семейство, залило водой."Нашу гардеробную затопило... Соседей сверху затопили. Там была огромная лужа", – поделилась новостями с поклонниками певица Нюша.И это, как оказалось, не все ночные приключения артистки. В то же время у одного из ее детей поднялась температура, поэтому ей пришлось срочно ехать к доктору. Со всеми проблемами звезда справилась, а после призналась, что безумно устала. Так что, оставшийся день она решила посвятить себе. Например, певица Нюша отправилась на массаж, чтобы расслабиться.