Владимирские энергетики провели экскурсию для учащихся 9 - 10 классов из Сновицкой средней образовательной школы им. С.И. Белкина.

Владимирские энергетики провели экскурсию для учащихся 9 - 10 классов из Сновицкой средней образовательной школы им. С.И. Белкина.Ребята узнали об особенностях работы оборудования станции, рабочих буднях энергетиков, о том, каким образованием и навыками необходимо владеть, чтобы трудиться в данной сфере. Школьники всегда желанные гости на станции, подобные мероприятия проводятся регулярно.Гидом-экскурсоводом выступил технический директор - главный инженер ВлТЭЦ-2 Роман Влащенко. Ученики побывали на блочном щите, где осуществляется управление парогазовой установкой общей мощностью 235 МВТ и тепловой мощностью 160 Гкал/ч, состоящей из турбоагрегата Т-63/76-8,8 газотурбинной установки ГТЭ-160, котла утилизатора ЭМА-031-КУ и вспомогательного оборудования. Роман Николаевич рассказал о технологическом процессе производства электрической и тепловой энергии блоками ПГУ-230.После чего группа проследовала на главный щит. Здесь ведется координация работы основного энергетического оборудования электростанции, управление и контроль за главной схемой электротехнического оборудования.Самой впечатляющей частью экскурсии, по словам ребят, стал непосредственный осмотр энергетических котлов и турбоагрегатов станции. Старшеклассники смогли воочию оценить размеры рабочего оборудования.Александра Киселева, ученица 10 класса поделилась «Лично меня удивило такое большое количество разных приборов. Сразу понимаешь, какая сложная работа, она достойна уважения. Особенно поразили масштабы станции, эти огромные машины. Человек по сравнению с ними кажется очень маленьким».Завершился визит посещением групповых щитов управления турбоагрегатами и энергетическими котлами части 130ата. Здесь сотрудники Владимирской ТЭЦ-2 регулируют работу основного и вспомогательного оборудования.Роман Влащенко пояснил: «Сегодня мы углубились в производственный процесс, посмотрели на работу станции изнутри. Ребятам очень важно определиться с профессией до того, как они закончат школу, до начала профессионального обучения. Чтобы не терять время и поступить в нужное учебное заведение. Мы регулярно проводим подобные мероприятия и всегда рады молодежи у нас на станции».