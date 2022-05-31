Мужчина отправился на охоту без лицензии.

В Гусь-Хрустальном 61-летнего мужчину обвиняют в браконьерстве. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В ноябре прошлого года подозреваемый, без лицензии на добычу лося, вышел на незаконную охоту в леса Давыдовского охотхозяйства. Гусевчанин застрелил животное, тушу которого вывез в Судогодский район. В процессе разделывания он был замечен сотрудниками государственного надзора в сфере охраны и использования животного мира.На место вызвали полицию. Фигуранта задержали. Свою вину он признал и раскаялся в содеянном. Ущерб от действий охотника составил 80 тысяч рублей. Обвинительное заключение по уголовному делу передано в суд для рассмотрения.