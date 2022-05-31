Новое оборудование оснащено современными датчиками, которые обеспечивают высокое качество изображения и позволяют выявить заболевания на ранней стадии.

В Меленковской ЦРБ появился второй современный УЗИ-аппарат. Как сообщил главврач Валерий Вишняков, с апреля на нём проведено уже больше 200 ультразвуковых исследований.Новое оборудование оснащено современными датчиками, которые обеспечивают высокое качество изображения и позволяют выявить заболевания на ранней стадии. Медики проводят исследования органов брюшной полости, щитовидной и молочной желёз, лимфоузлов, почек и других органов.«Значительно повысился уровень доступности и качества диагностики», – добавил Валерий Вишняков.Работает с новой техникой опытный врач Александр Заплаткин, который работает в медучреждении уже 30 лет. В 2017 году он прошёл курсы повышения квалификации по ультразвуковой диагностике.