Подозреваемые в выращивании конопли стали фигурантами уголовных дел по двум статьям УК РФ.

Подозреваемые в выращивании конопли стали фигурантами уголовных дел по двум статьям УК РФ.В Подмосковье сотрудники полиции и регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков провели задержание двух владельцев наркоферм. В домах, принадлежащих мужчинам, были обнаружены плантации конопли. Подозреваемым уже предъявлены обвинения по 228 и 231 статьям Уголовного кодекса РФ.По данным издания "", 38-летний житель Талдома выращивал запрещенные вещества сразу в двух частных владениях. Мужчина установил в парниках специальное оборудование и регулярно удобрял коноплюПолицейские обнаружили в его домах не только растения в горшках, но и уже засушенные наркотики общим весом сыше четырех килограмм. У второго местного жителя были изъяты запрещенные вещества общим весом более килограмма. Экспертиза подтвердила, что 52-летний мужчина также выращивал коноплю.