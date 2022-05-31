Дерзкая ворона из Наро-Фоминска попала на видео.

Дерзкая ворона из Наро-Фоминска попала на видео.Полноценное преступление произошло на днях в подмосковном Наро-Фоминске. На сколь скользкий путь встала местная ворона. Дерзкая птица хладнокровно обворовала водителя маршрутки.Доказательная база против преступника уже собрана. Видео, подтверждающее проникновение вороны в кабину автомобиля, опубликованы в городском паблике Наро-Фоминска в социальных сетях.На кадрах четко видно, как птица достает сначала одну купюру, которой оказывается мало, поэтому она бросает ее на пол, а следом вытаскивает целую пачку денег и скрывается с места преступления.Как сообщает интернет-издание "", вышедший из машины водитель лишь в последний момент заметил дерзкую птицу. Судя по голосу, мужчина был весьма шокирован наглостью вороны.