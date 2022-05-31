Девушку из Балашихи настигла мгновенная карма.

Девушку из Балашихи настигла мгновенная карма.Чрезвычайное происшествие на днях произошло в подмосковной Балашихе. Трое неадекватных девушек совершили хулиганское нападение на чужой автомобиль, припаркованный возле магазина.Видео в городском паблике разместил, по всей видимости, владелец машины, который теперь пытается найти правонарушительниц. Как сообщает интернет-издание "", одна из хулиганок пробежалась по автомобилю от крыши до капота.На кадрах из Балашихи видно, что девушку постигла мгновенная карма. Она не смогла нормально спрыгнуть с капота и упала, ударившись об асфальт. Автомобиль тоже пострадал. Автор ролика подчеркнул, что транспортное средство помяли в нескольких местах.