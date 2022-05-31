Вину в совершенном преступлении подсудимая признала.

В Судогде жительницу Москвы приговорили к реальному сроку за ДТП, в котором погиб ребёнок. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.Днём 1 января 2022 года в районе 69-го километра трассы «Владимир-Муром-Арзамас» в Судогодском районе, обвиняемая, управляя «КIА PS», не учла погодные условия и предприняла небезопасный манёвр. В результате машина выехала на встречку, где столкнулась с «NISSAN TIIDA».В аварии погибла 7-летняя пассажирка «Ниссана». Её отец и годовалая сестра получили тяжкие телесные повреждения. Вину в совершенном преступлении подсудимая признала.Суд приговорил женщину к 1,6 годам колонии, а также лишил её водительских прав на два года.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.