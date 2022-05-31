В Судогде суд признал 58-летнюю жительницу Подмосковья виновной в январской аварии, в которой погибла 7-летняя девочка, сообщили в пресс-службе регионального СК 30 мая. Суд установил, что днем 1

В Судогде суд признал 58-летнюю жительницу Подмосковья виновной в январской аварии, в которой погибла 7-летняя девочка, сообщили в пресс-службе регионального СК 30 мая. Суд установил, что днем 1 января на трассе «Владимир-Муром-Арзамас» в Судогодском районе обвиняемая на «КIА PS (SOUL)» не учла сложные погодные условия и, пытаясь обогнать другую машину, выехала на встречку, где врезалась