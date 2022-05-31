В Судогодском районе вынесли приговор 58-летней жительнице Московской области. Ее признали виновной...

В Судогодском районе вынесли приговор 58-летней жительнице Московской области. Ее признали виновной в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.Как сообщили в пресс-службе Следкома, днем 1 января 2022 года в районе 69-го километра автомобильной дороги «Владимир-Муром-Арзамас» Судогодского района, обвиняемая за рулем «КIА SOUL» не учла погодные условия, предприняла небезопасный маневр, выехала на встречную полосу движения и совершила столкновение с «NISSAN TIIDA».На месте ДТП скончалась 7-летняя пассажирка «NISSAN TIIDA», ее отец и годовалая сестра получили телесные повреждения.Вину в совершенном преступлении подсудимая признала, в содеянном раскаялась.Женщина приговорена к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также лишил ее на 2 года права управления транспортными средствами.Фото: https://vladimir.sledcom.ru/