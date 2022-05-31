После смерти любимого супруга главным утешением Натальи Гвоздиковой стал взрослый сын Федор. Судьба наследника не во всем сложилась гладко.

После смерти любимого супруга главным утешением Натальи Гвоздиковой стал взрослый сын Федор. Судьба наследника не во всем сложилась гладко.В свое время Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков считались одной из самых крепких пар. Пусть в реальной жизни их союз не был похож на сказку, они смогли сохранить свой брак и вместе воспитали единственного сына. Актриса делала все, чтобы Федор не остался без отца, а он стал для нее отрадой в самые трудные времена. Наследнику знаменитости исполнилось уже 45 лет, но за это время мало что изменилось. Наталья Федоровна по-прежнему не чает души в сыне, а он все так же скрашивает ее одинокие вечера. Благо далеко ходить не приходится – живут родственники под одной крышей.Гвоздикова и Жариков познакомились на съемках фильма "Возле этих окон" и с тех пор практически не расставались. Бурный роман быстро привел к свадьбе, а в 1976 году у влюбленных родился сын Федор. За годы совместной жизни актеры не раз исполняли роли образцовых супругов в кино, да и в реальности, как многим казалось, ничем не уступали своим экранным героям. Однако это только казалось...В один момент Наталья Федоровна узнала, что ее супруг больше 10 лет скрывал вторую семью. Вместе с любовницей, журналисткой Татьяной Секридовой, он тайно воспитывал двоих наследников. Несмотря на то, что актриса простила мужа и прожила с ним вместе до последнего мгновения, предательство оставило в ее сердце глубокую рану. На Федора, который к тому моменту уже вырос, поступок отца тоже наложил отпечаток.Наследник видел страдания матери, не понимал отца и побоялся наступить на те же грабли. Отложив амурные дела в дальний ящик, Федор полностью посвятил себя образованию и карьере. Он окончил институт иностранных языков, попробовал себя в роли переводчика, получил офицерское звание и стал главой службы информационной безопасности в сфере самолетостроения. А вот семьей к своим 45 годам так и не обзавелся.Из-за негативного опыта родителей Федор не стремился к серьезным отношениям. Сейчас мужчина живет вместе с матерью, которая тоскует после смерти любимого супруга, и делит с ней быт. Рядом друг с другом родственникам комфортно, к тому же, Федору не приходится ограничивать себя в свиданиях. Он водит в дом любовниц и потенциальных невест, когда родительница уезжает на гастроли.Многим такое положение дел может показаться странным, но Наталью Федоровну оно более чем устраивает. Сын помогает актрисе с домашними делами, скрашивает ее одинокие вечера и понемногу налаживает личную жизнь. Меж тем Гвоздикова старается почаще уезжать из дома, ведь она уже давно мечтает о внуках.