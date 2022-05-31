Цена вопроса составляет от 15 млн до 150 млн рублей в год.

Александр Авдеев прокомментировал ситуацию с обеспечением детей-диабетиков тест-полосками для непрерывного мониторинга глюкозы. Во Владимирской области 46 детей регулярно проходят инсулинотерапию.«Аппарат не даёт стопроцентной корреляции терапии. Датчик не используется для детей до четырёх лет. Из-за чего такое острое обсуждение? Кто-то требует именно этот датчик, а он — не для исследования крови. НМГ нужен тем, у кого нестабильный сахар. Постоянный мониторинг не отменяет использования тест-полосок.Сейчас мы на стадии исследования вопроса и консультаций с Минздравом. Если бы всё было стандартно и все должны были сделать – все регионы уже закупили бы.Если вам выписали конкретное лекарство, но вы хотите другое – это за свой счёт. Тоже самое с прибором измерения сахара. Выработаем свои внутренние стандарты, кому положены такого типа приборы непрерывного мониторинга», - подчеркнул врио губернатора во время пресс-конференции.Он добавил, что цена вопроса составляет от 15 млн до 150 млн рублей в год.