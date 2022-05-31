На их приобретение регион получил инфраструктурный кредит в размере 252,8 млн рублей.

Во Владимире 30 мая 12 «ЛиАЗов» и два «ПАЗа» вышли на обслуживание городских автобусных маршрутов. На их приобретение регион получил инфраструктурный кредит в размере 252,8 млн рублей.Машины оснащены системой климат-контроля, видеокамерами, приспособлены для перевозки маломобильных категорий граждан. Тронуться транспорт может только после полного закрытия дверей, а специальный браслет, надеваемый водителям, подаст сигнал в случае его плохого самочувствия. Весь подвижной состав оборудован газовыми двигателями. Машины забрендированы.«По комфортабельности наши автобусы не уступают зарубежным аналогам», - отмечают в Белом доме.Гендиректор ООО «Владимирпассажиртранс» Михаил Кулибаба во время передачи автомобилей добавил, что автобусы выйдут на самые болезненные для владимирских пассажиров линии: в Лунёво, Юрьевец, Энергетик, Пиганово.