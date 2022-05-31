Автомобиль «Нива» сгорел во Владимире на улице Мира ночью 31 мая. Возгорание потушили пожарные, сообщили в пресс-службе МЧС. Во дворе дома №17 на улице Мира в 4:21 вспыхнул отечественный

Автомобиль «Нива» сгорел во Владимире на улице Мира ночью 31 мая. Возгорание потушили пожарные, сообщили в пресс-службе МЧС. Во дворе дома №17 на улице Мира в 4:21 вспыхнул отечественный внедорожник. Когда на место прибыли пожарные, машина горела по всей площади кузова. Спасатели потушили огонь на площади 3 кв.м., в результате которого сгорел салон автомобиля. Дознаватели