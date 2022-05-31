Власти назвали произошедшее рабочей ситуацией. Транспорт проходит обкатку, во время которой возможны сбои. Все недоставки пообещали оперативно устранить.

Во Владимире сломались новые автобусы, приобретённые за счёт инфраструктурного кредита. Об этом горожане в соцсетях, подкрепив посты снимками.На кадрах видно, как аварийная служба ЛиАЗ к месту ремонта. Жители зафиксировали как минимум две поломки. Власти назвали произошедшее рабочей ситуацией. Транспорт проходит обкатку, во время которой возможны сбои. Все недоставки пообещали оперативно устранить.Напомним, что 30 мая 12 «ЛиАЗов» и два «ПАЗа». На их приобретение регион получил инфраструктурный кредит в размере 252,8 млн рублей.Машины оснащены системой климат-контроля, видеокамерами, приспособлены для перевозки маломобильных категорий граждан. Весь подвижной состав оборудован газовыми двигателями. Машины забрендированы.Гендиректор ООО «Владимирпассажиртранс» Михаил Кулибаба во время передачи автомобилей подчеркнул, что они выйдут на самые проблемные маршруты: в Лунёво, Юрьевец, Энергетик, Пиганово.