Мероприятия под его эгидой пройдут с 1 июня по 31 августа на открытых площадках города.

Во Владимире возобновляет работу летний проект «СОК» - Summer Open Club. Об этом сообщает мэрия областной столицы.Мероприятия под его эгидой пройдут с 1 июня по 31 августа на открытых площадках города. Среди них:- открытые тренировки по направлениям: зумба, брейк данс, капоэйра и шахматная школа;- в сквере «Липки»: настольные интеллектуальные игры, а по понедельникам - игровые программы, детские мастер-классы;- «Добрая среда» - площадка и о добровольчестве и других увлекательных темах;- «ФаСоль» - живые концерты на Театральной площади с участием молодых исполнителей;- «Школа барабанов» - мастер-класс для творческих личностей;- «Велоквест» на Соборной площади;- «Киноклуб» на Никитском бульваре. Время работы с 21:00 до 23:00.Актуальная афиша еженедельно будет публиковаться . Справки по телефону: +7 (4922) 53-33-33.