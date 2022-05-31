Осадков не ожидается. На улице будет штиль - скорость ветра составит до двух метров в секунду.

Во Владимире 1 июня потеплеет до +25 градусов. Об этом сообщают владимирские синоптики.Осадков не ожидается. На улице будет штиль - скорость ветра составит до двух метров в секунду.По прогнозам метеорологов, 2 июня столбик термометра поднимется до +28 градусов Цельсия. Вечером возможен дождь.В третий день лета будет 20-22 градуса, пасмурно, но без осадков.На 4 июня гидрометцентр предупреждает о росте ультрафиолетового индекса солнечного света. Он достигнет высоких шести баллов. В связи с этим в дневное время не рекомендуется выходить на улицу без солнцезащитных очков и головного убора.Атмосферное давление в первые теплые дни составит 754-757 мм ртутного столба.