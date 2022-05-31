В целях мониторинга обстановки и разведки мест возможного загрязнения над водоёмом кружат беспилотники.

Сотрудники МЧС и спасатели устраняют последствия разлива нефтепродуктов в Муромском районе. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе ведомства.Вечером 30 мая в 21.24 поступило сообщение, что на Оке, вниз по течению после моста через реку были обнаружены пятна нефтяной плёнки.На место незамедлительно выехала оперативная группа муромского пожарно-спасательного гарнизона, госинспекторы ГИМС, спасатели, чиновники и представители других ведомств.Аварийно-спасательная служба приступила к ликвидации ЧП. На помощь к ним выехали сотрудники МЧС с оборудованием и плавсредствами.«Производится локализация и сбор разлившихся нефтепродуктов. Были установлены боновые заграждения общей протяжённостью 90 метров. По предварительным данным, произошла утечка дизельного топлива. Роспотребнадзор и Росприроднадзор устанавливают место утечки солярки», - уточнили в региональном ГУ МЧС.В целях мониторинга обстановки и разведки мест возможного загрязнения над водоёмом кружат беспилотники.На месте происшествия работает 8 единиц техники и 20 человек.