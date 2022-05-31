Строительство объекта обошлось в 160 млн рублей.

В Муроме появился первый открытый стадион для конькобежцев с искусственным льдом. Строительство объекта обошлось в 160 млн рублей. Ледовая дорожка стала частью Спортивной школы олимпийского резерва имени А.А. Прокуророва.«Новое современное сооружение позволит качественно проводить с октября по март тренировочный процесс. А в летний период оно будет использоваться как роллердром для конькобежцев и лыжников, а также для занятий по велосипедному спорту», - отметил во время открытия площадки Александр Авдеев.Конькобежная дорожка построена в виде овала с двумя поворотами с разминочным и двумя соревновательными треками. Её общая протяжённость – 333 метра. Единовременная пропускная способность – до 120 человек.В учреждении под руководством 10 наставников тренируется около 240 человек. Муромская конькобежная школа подготовила 25 мастеров спорта СССР, России и международного класса. Сейчас в сборной страны – три муромских спортсменки.