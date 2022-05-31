За последние сутки во Владимирской области выявили 35 случаев заражения коронавирусом. Это на 4 меньше, чем накануне. Госпитализировано 16 человек. Это на 8 больше, чем днем ранее. Всего

За последние сутки во Владимирской области выявили 35 случаев заражения коронавирусом. Это на 4 меньше, чем накануне. Госпитализировано 16 человек. Это на 8 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 151 783. В лидерах по приросту Владимир – 10 заболевших за сутки. На втором месте расположились Муром и