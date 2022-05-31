Всего клещи покусали 136 человек.

Во Владимирской области за неделю от укусов клещей пострадали 136 человек, их которых 26 - дети. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Всего с момента первого случая присасывания клеща к человеку в больницы обратилось 560 жителей (174 ребёнка). Заражений клещевым энцефалитом пока не выявлено.Напомним, что лабораторные исследования членистоногих проводит ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области». Учреждение расположено во Владимире на улице Токарева, дом №5. Время работы: понедельник-четверг 9-11 часов и 14 -15 часов, пятница 9 -11 часов. Анализы проводятся платно.