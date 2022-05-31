Никто из депутатов Госдумы за последние полгода не заболел ковидом, уточнил Вячеслав Володин.

Никто из депутатов Госдумы за последние полгода не заболел ковидом, уточнил Вячеслав Володин.В период пандемии коронавируса российским властям пришлось вводить ряд жестких ограничений, чтобы обезопасить граждан от серьезного заболевания. Благо, многие жители нашей страны проявили сознательное поведение. Общими усилиями удалось минимизировать риски. Конечно, говорить о полной победе надCOVID-19 и его штаммами пока еще рано, однако избыточные ограничения уже отменяются.В Государственной Думе РФ тоже пошли на послабление. Парламентарии решили окончательно отказаться от антиковидных мер. Об этом рассказал председатель ГД Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что за последние полгода никто из депутатов не заболел ковидом.Кроме того, по словам спикера Госдумы, в аппарате законодательного органа число сотрудников, подхвативших коронавирус, держится на стабильно низком уровне. Все это позволяет парламентариям полностью отменить санитарные ограничения."Мы можем принять такое решение, потому что за полгода нет депутатов, заболевших коронавирусом. А среди сотрудников Аппарата Государственной Думы (их вместе с помощниками депутатов на постоянной основе около 2,5 тыс. человек) заболеваемость устойчиво держится на очень низком уровне — 6–8 человек — и не превышает эту цифру", – заявил Вячеслав Володин.После отмены мер журналисты вновь получат доступ в Госдуму. Кроме того, в здании парламента снова станет возможным проводить экскурсии.Напомним, ранее ряд ограничений уже были сняты. Так, депутаты вновь студентам проходить учебную практику в аппарате ГД, а также в аппаратах комитетов, комиссий и фракций. Также помощники народных избранников получили возможность беспрепятственно проходить в здание парламента.