Действующая ставка по ипотеке с господдержкой устраивает около 50% клиентов ВТБ. Данные опроса, проведенного среди заемщиков банка, представил в ходе выступления на форуме недвижимости ..

Действующая ставка по ипотеке с господдержкой устраивает около 50% клиентов ВТБ. Данные опроса, проведенного среди заемщиков банка, представил в ходе выступления на форуме недвижимости «Движение» вице-президент, замруководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.В рамках опроса треть клиентов банка заявили, что для получения кредита их устроила бы ставка от 3% до 6% годовых. Около 15% респондентов отметили, что готовы оформить жилищный кредит под 6%. При этом только 8% клиентов ВТБ пока не намерены брать ипотеку, поскольку не уверены в стабильности своих доходов.ВТБ принимает активное участие в выдаче ипотеки с господдержкой, действующей с 2020 года. За пять месяцев текущего года банк выдал по этой программе 21,5 тысячи кредитов более, чем на 70 млрд рублей. По итогам мая ВТБ планирует увеличить объем продаж в сегменте новостроек на 15% к уровню прошлого года.По словам Евгения Дячкина, поэтапное снижение ключевой ставки позволило улучшить ценовые условия по кредитам, что уже отразилось на потребительской активности клиентов. Если в апреле среднесуточная сумма выдач по ипотеке не превышала 1,5 млрд рублей, то во второй половине мая ежедневные продажи достигают 3 млрд.