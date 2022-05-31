Гусь-Хрустальный суд признал местного жителя виновным в умышленном убийстве знакомого из-за ревности к подруге. Мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе

Гусь-Хрустальный суд признал местного жителя виновным в умышленном убийстве знакомого из-за ревности к подруге. Мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе горсуда. В марте 2021 года мужчины выпивали, когда между ними произошел конфликт из-за девушки. Погибший прижал обвиняемого головой к столу и начал бить, пока тот не схватил нож. Удар режущим в